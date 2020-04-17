Число случаев коронавируса в Казахстане превысило 1 400

Вечером в четверг в Казахстане подтверждено еще 40 случаев коронавируса: 19 - в Алматы, 10 - в столице, 4 - в Туркестанской области, 3 - в Кызылординской области, 2 - в Шымкенте, по одному - в Атырауской и Западно-Казахстанской областях.

В целом за этот день в стране зарегистрировано 107 новых заболевших - прирост составил около 8%. Это третий раз с начала эпидемии, когда в Казахстане за сутки выявлено более сотни заболевших.

При этом больше всего новых случаев вновь приходится на Алматы (37 случаев) и столицу (29 случаев).

В Алматы общее число случаев коронавируса достигло 417 (3 человека скончались, 67 выздоровели, остальные продолжают лечение в больницах), в столице оно выросло до 326 (2 человека скончались, 154 вылечились, остальные в больницах). На третьем месте по числу заболевших остается Кызылординская область - здесь выявлено 134 случая коронавируса (6 человек поправились, остальные в больницах).

В четверг новые случаи заражения COVID-19 выявлены в 16 из 17 регионов Казахстана. Единственным регионом, где в этот день не подтверждено ни одного нового случая стала Восточно-Казахстанская область.

Общее число официально подтвержденных случаев в Казахстане выросло до 1 402, скончались 17 человек, выздоровели 277.