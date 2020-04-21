В Шымкенте число подтвержденных случаев COVID-19 превысило 100

11 новых случаев выявлено в Шымкенте, 3 случая – в Алматинской области, 2 – в Карагандинской области, по одному новому случаю – в Алматы и Туркестанской области.

Таким образом, общее число подтвержденных случаев в стране выросло до 1967, из них в Алматы – 669 случаев, в Шымкенте – 103 случая, в Карагандинской области – 101 случай, в Туркестанской области – 66 случаев, в Алматинской области – 53 случая.

Между тем число выздоровевших от коронавируса казахстанцев к этому моменту достигло 452 – сегодня из больниц выписаны еще 5 человек. Из них в Карагандинской области – 2 и по одному – в Кызылординской, Акмолинской и Туркестанской областях. Всего в Карагандинской области выздоровели 15 человек, в Кызылординской области – 26, в Акмолинской области – 19, в Туркестанской – 14.

Скончались от коронавируса в Казахстане 19 человек.