В США число жертв COVID-19 превысило 45 тыс.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 824 438, а число жертв – 45 039. Выздоровели в стране 75 289 человек.

Больше всего заболели и умерли от коронавируса в Нью-Йорке – 258 484 инфицированных и 14 887 умерших.

На втором месте после США по числу заболевших по-прежнему Испания – 204 178 инфицированных, умерли 21 282 человека. Также страна на втором месте после Германии по количеству выздоровевших – 82 514 человек.

В Италии заразились 183 957 человек, умерли – 24 648, выздоровели – 51 600 человек. Во Франции число инфицированных достигло 159 299, число летальных исходов – 20 829, число выздоровевших – 39 835.

В Германии, несмотря на большое количество заболевших – 148 453 человека – число смертей составляет всего 5 086. При этом страна является лидером в мире по количеству выздоровевших от COVID-19 – 95 200 человек.

В Великобритании число заразившихся достигло 130 175, умерли – 17 378, выздоровели всего 640 человек. В Турции, которая сместила Иран на восьмое место по числу заболевших в мире, 95 591 инфицированный, 2 259 смертей от коронавируса и 14 918 выздоровевших. В Иране заразились 84 802 человека, скончались – 5 297, выздоровели 60 965.

В Китае число заболевших растет, но уже настолько медленно, что страна опустилась на 10 место в списке стран с наибольшим числом заразившихся коронавирусом – 83 861 заболевший. Умерли в КНР 4 636 человек. Страна находится на третьем месте в мире по числу выздоровевших – 77 801.

В России заболели 52 763 человека, умерли 456, выздоровели 3 873.

Всего в мире заразились 2 563 384 человека, умерли 177 415, выздоровели – 681 477.

В Казахстане к этому моменту число подтвержденных случаев достигло 1995, 19 человек умерли, 489 выписаны из больниц.