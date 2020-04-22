Казахстанцы могут зарегистрировать новый автомобиль онлайн

Казахстанцы, купившие автомобили в салоне, смогут зарегистрировать их онлайн на портале электронного правительства, сообщает пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

«Для этого, заключив сделку на покупку автомобиля, представитель автосалона должен оформить заявку на регистрацию автотранспортного средства на портале egov.kz. К ней важно прикрепить необходимые документы, указать VIN-код автомобиля, а также ИИН клиента. Данная заявка поступит в личный кабинет покупателя. Покупателю необходимо будет ознакомиться с этой заявкой в личном кабинете, выбрать государственный номерной знак для своего автомобиля, оплатить госпошлину и регистрационный сбор, а далее – подтвердить заявку, подписав ее своей электронной цифровой подписью (ЭЦП)», - пояснили процедуру регистрации в ведомстве.

Готовый техпаспорт и номерной знак можно самостоятельно забрать в СпецЦОНе в течение рабочего дня, после получения соответствующего уведомления. Кроме того, можно воспользоваться услугой автосалона по доставке документов и госномера на дом по заранее оформленной доверенности.

В министерстве напомнили, что в период ЧП, СпецЦОНы работают только на выдачу готовых документов, оформленных через портал электронного правительства.

«Услуга на сегодняшний день доступна для автомобилей, произведенных на территории Казахстана, а также завезенных из стран не входящих в Евразийский экономический союз», - подчеркнули в ведомстве.