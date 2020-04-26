Казахстан зафиксировал самый низкий дневной прорист новых заболевших за неделю

Вечером в воскресенье в Казахстане подтверждено еще 24 новых случая коронавируса: 10 - в столице, 7 - в Карагандинской области, по 2 случая - в Актюбинской и Кызылординской областях, по 1 случаю - в Алматы, Атырауской и Туркестанской областях, сообщила пресс-служба Минздрава.

Таким образом, за воскресенье в стране подтверждено 116 новых случаев коронавируса - это самый низкий дневной прирост за последнюю неделю. Накануне число новых заболевших было рекордным - 185.

Больше всего новых случаев в воскресенье выявлено в столице - 27, Алматы - 20, Западно-Казахстанской - 13, Алматинской и Атырауской областях - по 11. Новые заболевшие в этот день зарегистрированы в 14 из 17 регионов Казахстана.

В воскресенье из больниц выписано еще 36 человек, выздоровевших после заражения коронавирусом.

С начала эпидемии в стране зарегистрировано 2 717 случаев COVID-19, скончались 25 человек, выздоровели 682 человека.