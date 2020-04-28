Они заменят 40 устаревших медорганизаций
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16 многопрофильных больниц построят в Казахстане до конца 2025 года
Иллюстративное фото акимата Алматы

Тамара Вааль, Vласть

Министерство здравоохранения Казахстана намерено обновить больничную инфраструктуру до конца 2025 года. Для этого в стране будет построено 16 многопрофильных больниц международного уровня на 8 тыс. коек, сообщается на сайте ведомства во вторник.

«В рамках госпрограммы развития здравоохранения на 2020-2025 годы планируется обновление больничной инфраструктуры по всей республики. Взамен 40 устаревших объектов будет построено 16 многопрофильных больниц международного уровня – это областные многопрофильные больницы, городские многопрофильные больницы, университетские клиники», - говорится в сообщении.

Планируется, что больницы будут спроектированы с учетом современных технических решений, полностью оснащены медицинской техникой, информационной системой и обеспечены техобслуживанием в рамках долгосрочных контрактов. При каждом стационаре будут построены современные инфекционные корпусы, которые будут способствовать своевременной и качественной диагностике и лечению пациентов, обеспечению безопасности персонала клиники, снижению нагрузки на неинфекционную сеть медицинских организаций.

«Больницы планируется создать в рамках контрактов государственно-частного партнерства и других долгосрочных контрактов, что позволит избежать единовременной нагрузки на бюджет, привлечь зарубежный капитал, новые технологии в строительстве больниц, и повысить качество эксплуатации объектов здравоохранения. Все это позволит за 5-6 лет создать сеть передовых высокотехнологичных больниц мощностью более 8000 коек, соответствующих международному стандарту Joint Commission International», - отмечают в Минзраве.

По информации Минздрава, подрядчиками в данных проектах выступят как отечественные, так и зарубежные компании, имеющие опыт в строительстве и эксплуатации больниц международного уровня.

В данный момент для своевременной реализации проектов строительства больниц создается проектная компания - оператор в сфере здравоохранения, который на этапе разработки будет администрировать и координировать все проекты и заниматься реализацией мер по заключению договоров ГЧП. Также оператор будет осуществлять контроль исполнения обязательств частного партнера по договорам ГЧП.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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