В Костанайской области коронавирус выявлен у гражданина Беларуси

Сегодня в Костанайской области зарегистрировано 2 случая заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщает оперативный штаб, один из заболевших – гражданин Республики Беларусь.

«В городе Костанай госпитализирован мужчина 1968 года рождения, гражданин Республики Беларусь. Водитель международных грузоперевозок, следовал по маршруту Польша – Казахстан в город Костанай. При пересечении границы с Российской Федерацией на автопереходе «Кайрак» был обследован методом бесконтактной термометрии, температура была в норме. По прибытию к пункту разгрузки, мужчина почувствовал слабость, ухудшение состояния здоровья, вызвал скорую помощь. Был госпитализирован в провизорный госпиталь г. Тобыл. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19», - проинформировали в штабе.

Здесь также отметили, что контактов с населением при передвижении по территории Костанайской области, а также при разгрузке у него не было.

Второй случай коронавируса выявлен в городе Житикара. Заболевший – 42-летний мужчина, является близким контактом с ранее зараженным пациентом. После подтверждения диагноза COVID-19 переведен из провизорного госпиталя в инфекционное отделение Житикаринской больницы.

Всего в регионе подтверждено 45 случаев заболевания COVID-19, вылечились 3 человека.