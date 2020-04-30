Казахстан показал новый рекордный дневной прирост новых случаев коронавируса

Вечером в четверг в Казахстане подтверждено еще 46 новых случаев коронавируса: 23 - в Алматы, 7 - в Жамбылской области, 6 - в столице, 4 - в Атырауской области, 3 - в Кызылординской области, 2 - в Алматинской области и 1 случай - в Костанайской области, сообщила пресс-служба Минздрава.

За четверг в Казахстане выявлено 264 новых заболевших - это новый рекордный прирост, который страна показала после небольшого спада накануне. До этого самый большой прирост был зафиксирован 25 апреля, когда было выявлено 185 новых заболевших.

В процентном отношении прирост составил более 8% - это самый высокий показатель за пять дней.

Самый большой прирост новых случаев показали Алматы - 114 новых заболевших (12% прирост после стабилизации на уровне 2-4% в последние дни), Актюбинская область - 44 новых случая (прирост достиг почти 70%), столица - 24 заболевших, Алматинская область - 18, Кызылординская и Жамбылская области - по 14 случаев.

В Алматы количество зарегистрированных официально случаев коронавируса превысило тысячу и к концу дня достигло 1 051. Актюбинская область стала еще одним регионом, где подтверждено более сотни случаев коронавируса.

Всего в стране к этому моменту зарегистрировано 3 402 случая коронавируса, 25 человек скончались, 866 выздоровели, в том числе 47 человек были выписаны из больниц в четверг.