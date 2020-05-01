В мире выздоровела почти треть заболевших коронавирусом

США находятся на первом месте не только по числу заболевших и умерших, но и по числу вылечившихся от COVID-19. В стране всего заразились 1 069 534 человека, умерли 63 001, выздоровели 153 947.

На втором месте по числу выздоровевших от коронавируса находится Германия – 123 500 человек. Всего в стране заболели 163 009 человек, скончались 6 623.

Испания занимает третье место как по числу умерших, так и по числу выздоровевших. Общее число случаев COVID-19 в стране составляет 213 435, из них летальных исходов – 24 543, а выздоровели 112 050 человек.

Италия по-прежнему занимает второе место в мире по летальным случаям – здесь умерли 27 967 человек. Общее число заболевших составляет 205 463, выздоровели – 75 945 человек, пятое место в мире после Китая. В Китае число вылеченных от коронавируса составляет 78 523 пациента. Всего в КНР заболели 83 956 человек, умерли 4 637.

Иран на шестом месте по числу выздоровевших – 75 103 человека. Всего в стране заразились 94 640 человек, умерли 6 028.

Во Франции общее число случаев COVID-19 составляет 167 299. Из общего количества заболевших выздоровели 50 380 человек, умерли 24 410. В Турции число инфицированных достигло 120 204, выздоровели их них 48 886 человек, умерли 3 174. По числу выздоровевших страны находятся на седьмом и восьмом месте в мире соответственно.

В Великобритании, занимающей четвертое место в мире по заболеваемости, число инфицированных достигло 172 481, из них скончались 26 842 человека, выздоровели всего 859.

В России 106 498 заболевших, 11 619 выздоровевших и 1 073 умерших от коронавируса.

На десятом месте в мире по заболеваемости теперь находится Бразилия, обойдя Китай. В стране 87 187 заразившихся, 6 006 летальных исходов и 35 935 выздоровевших – по этому показателю страна занимает девятое место в мире.