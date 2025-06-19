США ужесточают проверку соцсетей иностранных студентов

Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась возобновить прием заявлений на получение студенческих виз, но значительно ужесточит проверку в социальных сетях, чтобы выявить тех, кто может быть враждебно настроены по отношению к Соединенным Штатам, сообщает Reuters .

Согласно внутренней телеграмме Госдепартамента, сотрудники консульства США теперь обязаны проводить «комплексную и тщательную проверку» всех заявителей на получение визы от студентов и участников программ обмена, чтобы выявлять тех, кто «имеет враждебное отношение к нашим гражданам, культуре, правительству, институтам или основополагающим принципам».

Кроме этого, предписывается искать «заявителей, которые демонстрируют историю политической активности». Госдеп опасается, что они могут продолжить такую ​​деятельность в Соединенных Штатах.

Также сотрудникам консульства разрешено просить заявителей сделать все свои аккаунты в социальных сетях общедоступными.

«Ограниченный доступ к... присутствию в сети может быть истолкован как попытка уклониться от определенной деятельности или скрыть ее», - говорится в телеграмме.

Новый процесс проверки будет включать проверку всего присутствия заявителя в интернете, а не только его активности в социальных сетях, и а сотрудники консульств будут во время проверки выявлять любую потенциально порочащую информацию о заявителе, например, что он «поддерживает ХАМАС или его деятельность» — это может быть причиной для отказа в регистрации.

Вероятно, что количество встреч с кандидатами на визу будет сокращено из-за необходимости более тщательной проверки.