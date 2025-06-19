Рудник «Казахмыса» в области Улытау возобновляет работу

Председатель правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Нурахмет Нуриев сообщил, что руднику «Жомарт» в области Улытау разрешили возобновить работу, передает агентство Kazinform .

«Руднику «Жомарт» официально дано разрешение на возобновление горных работ. Это решение принято после тщательной оценки состояния выработок, уровня безопасности и готовности персонала», - сказал Нуриев.

Он подчеркнул, что компания «не снимает с себя ответственности» и «извлечет уроки из произошедшего», чтобы «подобное больше не повторилось».

«Именно поэтому с первых дней после аварии была начата масштабная, системная работа по ликвидации последствий и созданию условий для безопасного возобновления производственной деятельности», - добавил он.

Напомним, 17 февраля этого года в Жанааркинском районе области Улытау на руднике «Жомарт», принадлежащем корпорации «Казахмыс», произошло обрушение горной массы в шахте. Самостоятельно смогли эвакуироваться 402 человека, за зоной обрушения остались семь горняков. К утру 18 февраля тела всех семерых работников подняты на поверхность.

5 марта правительственная комиссия сообщила, что причиной возникновения аварии стало скопление и выделение метана из горной выработки с последующим взрывом от искры электрооборудования. Также были выявлены существенные нарушения промышленной безопасности и охраны труда, определен круг ответственных лиц.

Корпорация «Казахмыс» с 20 марта поэтапно приостанавила работу всех производственных объектов для проведения комплексной проверки мер безопасности.