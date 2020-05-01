Выявлено 102 новых случая заражения
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Число случаев коронавируса в Казахстане превысило 3,5 тысячи
Фото Дулата Есназара

На утро субботы, 1 мая, в Казахстане подтверждено сразу 102 случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев в стране достигло 3 504.

Больше половины новых случаев приходится на Алматы – 79. Общее число случаев в городе достигло 1130.

6 новых случаев выявлено в Западно-Казахстанской области, 5 – в столице, 3 – в Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях. По 2 новых случая зарегистрировано в Алматинской, Жамбылской областях, по одному – в Шымкенте и Мангистауской области.

В столице общее число случаев достигло 650, в Шымкенте – 193, в западно-Казахстанской области – 152, в Алматинской области – 142, в Жамбылской области – 132, в Туркестанской области – 127, в Мангистауской области – 49, в Восточно-Казахстанской области – 23.

Отметим, что 3500 случаев Минздрав прогнозировал ранее к концу мая, но потом дважды корректировал свои прогнозы. Теперь к концу месяца ожидается 5300 случаев заражения.

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