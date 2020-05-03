Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3,4 млн

В мире коронавирусом заразились 3 426 711 человек, из них умерли 243 795, выздоровели 1 093 046, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

В США заразились 1 132 512 человек, умерли 66 368; в Испании 216 582 заболевших и 25 100 умерших. В Италии общее число заразившихся достигло 209 328 человек, скончались 28 710; в Великобритании зарегистрировано 183 500 случаев заражения и 28 205 летальных случаев от последствий коронавируса. Во Франции заболели в общей сложности 168 518 человек, из них умерли 24 763. В Германии из общего числа заразившихся в 164 967 умерли 6 812 человек.

В Турции общее число заболевших достигло 124 375, скончались 3 336 человек. В России 124 054 заразившихся и 1 222 умерших. В Бразилии число случаев коронавируса достигло 96 559, скончались 6 750 инфицированных.

В Казахстане к этому моменту число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции достигло 3 857, скончались 25 человек, выздоровели 995.