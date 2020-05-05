Япония выделит более $230 млн международным организациям на разработку вакцины от коронавируса

Правительство Японии намерено выделить более $800 млн на разработку вакцины от коронавируса. Как сообщает ТАСС , об этом заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ.

Из этих средств около $234 млн будут направлены Глобальной коалиции за инновации в сфере готовности к эпидемиям (CEPI) и другим международным организациям, занимающимся разработкой вакцины.

Премьер-министр страны призвал мировое сообщество объединиться: «Для угрозы заражения границы не существуют. Мировое сообщество должно объединиться, чтобы преодолеть этот кризис».

В Японии общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 15 тыс., зафиксировано свыше 500 летальных исходов. С 16 апреля в стране действует режим ЧС, который продлен до 31 мая.