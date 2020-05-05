Премьер-министр страны призвал мировое сообщество объединиться
  • 245
Япония выделит более $230 млн международным организациям на разработку вакцины от коронавируса
ФОТО REUTERS

Правительство Японии намерено выделить более $800 млн на разработку вакцины от коронавируса. Как сообщает ТАСС, об этом заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ.

Из этих средств около $234 млн будут направлены Глобальной коалиции за инновации в сфере готовности к эпидемиям (CEPI) и другим международным организациям, занимающимся разработкой вакцины.

Премьер-министр страны призвал мировое сообщество объединиться: «Для угрозы заражения границы не существуют. Мировое сообщество должно объединиться, чтобы преодолеть этот кризис».

В Японии общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 15 тыс., зафиксировано свыше 500 летальных исходов. С 16 апреля в стране действует режим ЧС, который продлен до 31 мая.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В городах Карагандинской области разрешат передвижение на своих автомобилях
Новости
Банки и обменные пункты будут работать по сокращенному графику на следующей неделе
Новости
Прекращены полномочия депутата сената Дариги Назарбаевой
Новости
Казахстан показал новый рекордный дневной прирост новых случаев коронавируса
Новости
В Казахстане за день зарегистрировано 260 новых случаев коронавируса
Новости
Токаев подписал указ о продлении в Казахстане режима ЧП