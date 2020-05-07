Парикмахерские столицы, Алматы и Шымкента заработали миллионы тенге за первые дни работы

За первые дни работы после возобновления деятельности парикмахерские и салоны красоты в Казахстане заработали миллионы тенге, сообщает комитет госдоходов министерства финансов РК.

«Комитет государственных доходов МФ РК провел анализ сведений онлайн контрольно-кассовых машин, зарегистрированных за предпринимателями, осуществляющими деятельность в области предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты. По итогам только двух дней после возобновления деятельности обороты в сфере парикмахерских услуг по стране составили 52,3 млн тенге, выдано более 15 тыс. чеков. Средняя выручка с одного чека составила 3,5 тыс. тенге», - проинформировали в ведомстве.

Максимальную выручку за 2 дня в сумме 1,7 млн тенге получил столичный предприниматель, на втором месте предприниматель из Алматы с выручкой 1,4 млн тенге и на третьем месте предприниматель Шымкента – его выручка составила 1,3 млн тенге. Минимальная выручка составила 500 тенге в 5-ти регионах.

КГД отмечает, что благодаря внедрению онлайн-ККМ, поступающие сведения о денежных расчетах позволяют проводить анализ деятельности предпринимателей до сдачи налоговой отчетности, без проведения выездных проверок. В ходе анализа было установлено, что порядка 16 тыс. из 17,4 тыс. парикмахерских и салонов красоты, не возобновили деятельность либо не применяют онлайн-ККМ.

«Кроме того, установлены такие факты, как пробитие одного-двух чеков в конце смены. Неприменение кассовых аппаратов и не выдача чеков является сокрытием доходов от предпринимательской деятельности, что является нарушением налогового законодательства и прав потребителей», - добавили в комитете.