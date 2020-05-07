Qazaq Air с 11 мая возобновляет полеты из столицы по четырем направлениям

Авиакомпания Qazaq Air с 11 мая возобновляет выполнение регулярных рейсов из столицы в Костанай, Актобе, Талдыкорган и Павлодар.

Рейсы в Актобе будут один раз в день в вечернее время по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям и один раз в день в вечернее время – в обратном направлении.

В Костанай и обратно в столицу будет один утренний рейс по вторникам, четвергам и воскресеньям, в Талдыкорган – утренний рейс в понедельник, среду и пятницу, из Талдыкоргана в столицу – в эти же дни в дневное время.

Также утренние рейсы будут из столицы в Павлодар по понедельникам, средам и пятницам, и в дневное время – в столицу.

В авиакомпании напомнили, что с 7 мая решением главного санитарного врача на транспорте отменено требование по рассадке пассажиров в самолете через одно пассажирское кресло.

«Однако авиакомпания будет проводить рассадку пассажиров с соблюдением дистанции в случае, если загрузка на рейс будет неполной. Тем самым пассажиры могут совершать полет в более комфортных условиях», - отметили в компании.

Также всем пассажирам без исключения необходимо иметь справку о прохождении ПЦР-теста на COVID-19, которую необходимо предъявить в аэропорту вылета, а в связи с изменениями правил перевозки пассажиров приезжать в аэропорт не менее чем за 2 часа до вылета.