Twitter будет помечать недостоверную информацию о коронавирусе

Twitter c понедельника начнет помечать опубликованные в соцсети сообщения, которые могут содержать недостоверную или спорную информацию о коронавирусе, сообщает ТАСС .

В сообщении компании говорится, что они ставят перед собой цель «сделать простым поиск достоверной информации в Twitter и ограничить распространение потенциально опасного и вводящего в заблуждение контента».

«Начиная с сегодняшнего дня, мы представляем новые отметки и предупреждающие сообщения, которые предоставят дополнительный контекст и информацию по записям, содержащим спорную и недостоверную информацию, связанную с COVID-19», - отмечают в Twitter.

Сообщения будут маркироваться специальной отметкой, которая перенаправит пользователя на официальную страницу соцсети или на другой сайт, где содержится проверенная и достоверная информация по коронавирусу. Компания промаркирует даже те сообщения, которые были опубликованы до 12 мая. А записи, содержащие недостоверную информацию, будут удалены.