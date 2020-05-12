ИПН останется прежним для представителей среднего класса – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал разъяснения касательно своего поручения о внедрении прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога. Он считает, что ИПН для среднего класса должен остаться прежним, а до 15% - только для богатых. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Алматы, видео с его разъяснением опубликовал на своей странице в Facebook его пресс-секретарь Берик Уали.

«Что касается моего предложения о введении прогрессивной шкалы на индивидуальный подоходный налог, то это было мое поручение правительству изучить вопрос. Но в принципиальном плане я считаю, что рано или поздно мы должны подойти к этому вопросу с точки зрения справедливости», - сказал президент.

Он объяснил смысл прогрессивной шкалы: «чтобы люди, которые зарабатывают не так уж много и тем более мало, должны платить меньше налогов, а люди, которые зарабатывают очень много и в наших условиях считаются богатыми, должны платить, соответственно, больше налогов». Токаев подчеркнул, что такая система существует в целом ряде государств.

Однако он читает, что для среднего класса налог должен остаться на прежнем уровне.

«Например, в моем понимании, если человек зарабатывает до 250 тыс. тенге, может, больше – до 300 тыс. тенге, он не должен платить налог в 10%, он может платить налог, примерно, в 7%. Это решит рабочая комиссия правительства. Но, допустим, что касается среднего класса, то в отношении него по-прежнему будет применяться налог 10%. То есть 10% - это налог широкого спектра действия. Условно говоря, с 300 тыс. тенге до 1,5 млн, а может, до 2 млн тенге, люди, получающие эту сумму, будут платить 10%, как было и раньше. Люди, зарабатывающие более 25 млн тенге в год, как я считаю, должны платить больше 10%», - сказал президент.

При этом только комиссия определит, «какую сумму налога они должны платить». Токаев предложил цифры в 13% или 15%, «но не больше 15%».

«Я считаю, что в нашей стране подоходный налог не должен быть больше 15%», - подчеркнул глава государства.

Он также заверил, что обсуждаться этот вопрос будет коллективно, а решение в итоге будет принимать он как президент: «Поскольку я дал поручение правительству, оно внесет свои предложения, мы коллективно обсудим, в том числе с привлечением общественности, депутатов, конечно же, специалистов, экспертов, а затем будем думать: вводить эту прогрессивную шкалу налога или не вводить. В конечном счете, окончательное решение по этому вопросу буду принимать я».