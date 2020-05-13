Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 4,2 млн

В США число заболевших превышает 1,36 млн, умерли более 82,3 тыс. инфицированных, а число выздоровевших – более 230,2 тыс. человек.

В России, которая уже занимает второе место в мире по заболеваемости коронавирусом, более 232,2 тыс. заразившихся, из них выздоровели 43,5 тыс., скончались более 2,1 тыс.

В Испании общее число случаев превысило 228 тыс., в Великобритании составляет свыше 227,7 тыс., в Италии – более 221,2 тыс. случаев заражения, во Франции – более 178,3 тыс., в Германии – более 173,1 тыс. Среди стран Европы на первом месте по числу умерших от COVID-19 стоит Великобритания – более 32,7 тыс. человек. На втором месте Италия – здесь число смертей превысило 30,9 тыс. Далее идут Франция – почти 27 тыс., Испания – более 26,9 тыс. и Германия – свыше 7,7 тыс. умерших. А по числу выздоровевших от коронавируса на первом месте Германия – 147,2 тыс., на втором Испания – почти 139 тыс., на третьем месте Италия – более 109 тыс. Во Франции выздоровели почти 57,9 тыс. заболевших, в Великобритании – всего чуть больше 1 тыс.

В Бразилии число инфицированных превысило 117,6 тыс., скончались 12,4 тыс., выздоровели почти 72,6 тыс. человек. В Турции всего с начала распространения коронавируса заразились им свыше 141,4 тыс. человек, из них порядка 3,9 тыс. умерли, свыше 98,8 тыс. выздоровели. В Иране – более 110,7 тыс. заболевших, свыше 6,7 тыс. умерших от COVID-19 и более 88,5 тыс. выздоровевших.

В Казахстане к этому часу – 5 279 заболевших с начала эпидемии, 2 223 выздоровевших и 32 умерших от коронавируса.