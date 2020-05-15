В столице увеличили время работы автобусов

В столице принято решение изменить график движения общественного транспорта, и теперь автобусы курсируют с 06:00 до 22:00 часов, сообщили в пятницу в пресс-службе «City Transportation Systems».

«График работы автобусов изменили в Нур-Султане. С сегодняшнего дня автобусы курсируют с 06:00 до 22:00 часов. Ранее маршруты ездили с 7:00 до 21:00 часов», - сообщили в компании.

Здесь также отметили, что в первый день работы 12 мая пассажиропоток составил 146 907 человек, из них 2 787 школьников, 36 884 – льготных категорий граждан. 13 мая пассажиропоток увеличился до 205 295 пассажиров, в том числе 3 686 школьников и 48 418 льготников. До введения карантина пассажиропоток составлял 762 тысяч.

«Сегодня на линии курсируют все городские маршруты. Пригородные маршруты будут запущены на втором этапе, об этом сообщим дополнительно», - подчеркнул в пресс-службе.