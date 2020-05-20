Национального оператора по отслеживанию международных автоперевозок создадут в Казахстане

Систему отслеживания международных автомобильных перевозок намерены наладить в Казахстане. Для этого водителей обяжут устанавливать электронные идентификаторы, а в стране создадут национального оператора по отслеживанию таких автомобилей. Такие нормы содержатся в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам отслеживания международных автомобильных перевозок», который в среду в ходе пленарного заседания в первом чтении одобрил мажилис.

«Законопроектом предлагается внесение изменений и дополнений в КоАП и закон «Об автомобильном транспорте». Предусматривается введение понятия «информационная система отслеживания международных перевозок», а также «электронные идентификаторы» или «навигационные пломбы», наделение правительства Республики Казахстан компетенцией по определению национального оператора системы отслеживания международных перевозок, установление требований, предъявляемых к перевозчикам, при осуществлении международных автомобильных перевозок в части использования электронных идентификаторов», - рассказал о нормах законопроекта депутат Павел Казанцев.

Кроме того, документом вводится административная ответственность за умышленное повреждение или уничтожение электронных идентификаторов. Органы государственных доходов наделяются соответствующей компетенцией по рассмотрению данной категории административных дел. По словам Казанцев, еще предлагается норма о порядке использования электронных идентификаторов, которая будет утверждаться уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступления налогов и других обязательных платежей в бюджет.

«Нормы законопроекта будут способствовать совершенствованию госконтроля в отношении международных автомобильных перевозок путем отслеживания таких перемещений с использованием навигационных пломб. Принятие законопроекта позволит исключить нарушения законодательства в сфере международных перевозок и способствовать дополнительному пополнению бюджета», - подчеркнул депутат.