Минтруда намерено автоматизировать программу занятости до конца года

Вице-министр труда и социальной защиты населения Нариман Мукушев сообщил, что ведомством разработана дорожная карта по автоматизации программы занятости. Все меры, которые предусмотрены в госпрограмме «Енбек», будут доступны для безработных онлайн.

Как написал он на своей странице в Facebook, по поручению министра цифрового развития и министра труда и соцзащиты населения отработать вопрос по оцифровке программы занятости, она была детально проанализирована, подготовлен «план изменений и автоматизации программы «Енбек» и сферы занятости в целом – дорожная карта.

«Во-первых, все начинается с услуги «регистрация лиц, ищущих работу» в разделе «Трудоустройство и занятость». Регистрируясь, гражданин сообщает, что без работы и хочет, чтобы государство помогло найти новую. Далее обычно следует поиск работы, это давно можно сделать на enbek.kz. Если вдруг по какой-либо причине работа не найдена, то гражданину будет дистанционно присваиваться статус безработного, что дает право на получение социальной выплаты по потере работы. И тут для безработных открываются все меры занятости, которые предусмотрены в госпрограмме «Енбек». Сейчас их оказывают только центры занятости, и, к сожалению, там возникает человеческий фактор, что всегда нехорошо. Но после оцифровки, все эти меры будут доступны каждому на enbek.kz. Войдя на портал, можно будет выбрать интересующий вид поддержки и воспользоваться. То же самое касается работодателя», - сообщил Мукушев.

По его информации, в этом году планируется начать оказывать в цифровом формате на электронной бирже труда следующие услуги: общественные работы; молодежная практика; социальные рабочие места; обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес»; микрокредитование; организация краткосрочного профессионального обучения (подготовка, переподготовка и повышение квалификации по востребованным на рынке труда профессиям и навыкам); мобильность трудовых ресурсов (добровольное переселение граждан на новое место жительства для трудоустройства или открытия дела, субсидируемое государством).

«Простой пример. Я потерял работу, зарегистрировался на egov.kz, захожу на enbek.kz и вижу, что там нет вакансий по моей профессии, но есть краткосрочные курсы переквалификации на другую профессию, которая востребована. Я на неё прямо на сайте подаю, выбираю учебный центр, где хочу обучиться, прохожу обучение, а потом акимат уже платит за обучение центру. То есть не центр занятости выбрал учебный центр, а сам безработный! Это ключевой момент. И работодатели сами будут выбирать работников, не по направлению», - отметил вице-министр.

Он добавил, что ведомство планирует до конца года «всю эту работу осуществить».

«Это позволит обеспечить выбор для граждан, прозрачность получения этих мер и, конечно, удобство для граждан, ведь уже не придется физически обращаться в центры занятости», - подчеркнул Мукушев.