Около 89 млрд тенге потратят на реконструкцию проспекта Кабанбай батыра в столице

В столице в июне начнется реконструкция проспекта Кабанбай батыра. На нее будет потрачено 89 млрд. тенге, работы займут 3 года, сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Проект предусматривает расширение проспекта Кабанбай батыра на участке от дворца Салтанат Сарайы до международного аэропорта имени Нурсултана Назарбаева до 6-8 полос общей протяженностью 17,4 км.

В рамках проекта будет построено три развязки, включая транспортный узел между проспектами Кабанбай батыра и Туран.

«Проект позволит увеличить транспортный поток и уменьшит возможность образования заторов на дороге, которые здесь возникают часто», - указывает пресс-служба.

По ее данным, подрядной организацией по проекту выступит консорциум China Xinxing Group Co., Ltd и ТОО «СП Сине Мидас Строй».

Население столицы Казахстана составляет более 1,1 млн. человек.