Число жертв коронавируса в США приблизилось к 100 тысячам

Так, в стране от коронавируса умерли уже 98,2 тыс. человек. А всего заразились 1,66 млн, выздоровели 379,1 тыс.

В Бразилии общее число заразившихся уже достигает почти 374,9 тыс., скончались порядка 23,5 тыс. человек, выздоровели 153,8 тыс. При этом страна находится на втором месте по заболеваемости и смертности и на третьем месте по числу выздоровевших.

В России с начала эпидемии зарегистрировано 353,4 тыс. случаев заражения, скончались 3,6 тыс. человек, выздоровели почти 118,8 тыс.

В Великобритании 262,5 тыс. заразившихся и почти 37 тыс. умерших; в Испании 235,4 тыс. заболевших и 26,8 тыс. умерших; в Италии 230,1 тыс. случаев заражения и более 32,8 тыс. умерших; во Франции – более 183 тыс. заболевших, из них умерли 28,4 тыс. человек; в Германии 180,6 тыс. случаев заражения и 8,3 тыс. летальных случаев; в Турции 157,8 тыс. заразившихся за весь период и более 4,3 тыс. умерших. Больше всего выздоровевших в Европе от коронавируса в Германии – 161,2 тыс. человек. Далее идет Испания – свыше 150,3 тыс. В Италии порядка 142 тыс. выздоровевших, в Турции – более 120 тыс., во Франции – 65,3 тыс., в Великобритании – менее 1,2 тыс.

В Индии 144,9 тыс. заразившихся и более 4,1 тыс. умерших, выздоровели 60,7 тыс. человек; в Иране -137,7 тыс. случаев заражения, 107,7 тыс. выздоровевших и более 7,4 тыс. смертей от коронавирусной инфекции.