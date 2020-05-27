Число случаев COVID-19 в Бразилии превысило 390 тысяч

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Бразилии число случаев COVID-19 превысило 391,2 тыс., умерли более 24,5 тыс. человек.

Бразилия находится на втором месте в мире по заболеваемости коронавирусом. На первом месте США – 1,68 млн заболевших. А умерли в Соединенных Штатах уже 98,9 тыс. человек.

В России, занимающей третье место, - свыше 362,3 тыс. заразившихся за весь период и 3,8 тыс. умерших.

В десятку стран с наибольшим числом заболевших входят также Великобритания – 266,6 тыс., Испания – 236,2 тыс., Италия 230,5 тыс., Франция – 182,8 тыс., Германия – 181,2 тыс., Турция 158,7 тыс., Индия – 150,8 тыс., Иран – 139,5 тыс. Больше всего умерших из этих стран в Великобритании – 37,1 тыс. Далее идут Италия – 32,9 тыс., Франция – 28,5 тыс., Испания – 27,1 тыс. В Германии скончались 8,3 тыс. человек, в Иране – 7,5 тыс., в Турции – 4,4 тыс., в Индии – 4,3 тыс.

Всего COVID-19 в мире заразились 5,58 млн человек, скончались 350,4 тыс., выздоровели 2,28 млн.