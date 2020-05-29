Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 5,8 млн

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 5,8 млн, умерли почти 359,8 тыс. человек.

В США общее число заразившихся достигло 1,72 млн, умерли порядка 101,6 тыс. человек. В Бразилии только за минувшие сутки подтверждено 26,4 тыс. случаев заражения, а всего в стране заболели более 438,2 тыс. человек, скончались 26,7 тыс. В России число инфицированных превысило 379 тыс., умерли 4,1 тыс. человек.

В Великобритании – 270,5 тыс. заболевших за весь период и 37,9 тыс. умерших; в Испании 237,9 тыс. случаев COVID-19 и 27,2 тыс. летальных случаев; в Италии – 231,7 тыс. случаев заболевания и 33,1 тыс. умерших; во Франции – более 186,3 тыс. заразившихся и 28,6 тыс. умерших; в Германии – порядка 182,2 тыс. заболевших и более 8,4 тыс. умерших.

Индия по числу заболевших обошла Турцию и вышла на девятое место в мире – здесь порядка 165,4 тыс. заболевших КВИ и 4,7 тыс. умерших. В Турции – порядка 161 тыс. заразившихся, более 4,4 тыс. умерших от COVID-19.