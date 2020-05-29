Вопрос возобновления международных авиасообщений прорабатывает Казахстан

Вопрос возобновления международного авиасообщения прорабатывает Казахстан. Соответствующие поручение министерствам здравоохранения и иностранных дел дано сегодня на заседании межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции, сообщил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель комитета гражданской авиации Талгат Ластаев.

«На первом этапе по рекомендации министерства здравоохранения (планируется возобновить авиасообщение – V) со странами с низким уровнем риска. Это в соответствии с классификацией уровня эпидемиологической обстановки по COVID-19. В этот первый этап вошли такие страны, как Китай, Южная Корея и Азербайджан», - сообщил Ластаев.

Вместе с тем, отметил он, данный вопрос комплексный и зависит от тех ограничений, которые установлены иностранными контрпартнерами Казахстана.

«Поэтому с сегодняшнего дня мы начинаем проработку совместно с авиационными властями указанных государств по возможности восстановления рейсов», - уточнил он.

Параллельно министерство иностранных дел должны провести работу по вопросу согласования перемещения казахстанцев и иностранных граждан через госграницу, так как «в ряде указанных государств есть ограничения по перемещению и на выезд с территории соответствующих стран». Тем же временем Минздрав будет принимать санитарные требования к перевозке и карантину пассажиров данных стран.

Что касается второго этапа возобновления рейсов по уровню эпидемиологической безопасности, то в него вошли такие страны, как Турция, ОАЭ, Германия, Таиланд и Чехия.

«Данные рейсы не начнутся немедленно, а будут возобновлены по мере согласования всех инстанций и в зависимости от эпидемиологической ситуации. О конкретных датах будет сообщено дополнительно», - подчеркнул Ластаев.

В свою очередь заместитель председателя комитета транспорта министерства индустри и инфраструктурного развития Жанибек Тайжанов сообщил, что запуск железнодорожного сообщения будет осуществлен в три этапа. В частности, с 1 июня возобновят курсирование 5 составов «Тальго», 31 стандартный и 18 пригородных поездов по направлениям: из столицы в Алматы, Мангистау, Усть-Каменогорск, Сарыагаш, Семей, Аркалык, Павлодар, Петропавловск/Кызыл ту, Уральск, Жезказган, Кызылорду; из Алматы – в Шымкент, Павлодар, Актобе, Мангистау, Сарыагаш, Усть-Каменогорск, Жезказган, Уральск, Петропавловск, Костанай; из Кызылорды – в Семей, Кокшетау, Петропавловск; из Костаная – в Караганду, Аркалык; из Караганды – в Жезказган; из Кызылорды – в Кокшетау, Петропавловск, из Мангистау – в Актобе.

Во втором этапе с 10 июня запланировано возобновление курсирования еще шести поездов «Тальго», 14 стандартных и 19 пригородных – из столицы в Алматы, Атырау, Достык, Уральск, Айсары, Шымкент; из Алматы – в Атырау, Актобе, Уральск, Усть-Каменогорск, Туркестан, Петропавловск; из Атырау – в Мангистау, Актобе, Кульсары, Карабатано и пригородные сообщения.

«В третьем этапе по мере снятия ограничений на пересечение государственной границы запланировано возобновление курсирования 15 пар поездов, а их числе один «Тальго», 9 стандартных и 5 пригородных по направлениям Алматы – Ташкент, Саратов, Урумчи, Новосибирск, Казань; Нур-Султан – Челябинск; Караганды – Москва, Омск, Томск; Атырау – Астрахань», - сообщил Тайжанов.