На строительство второй линии BRT в Алматы нужно 12 млрд тенге

Во вторник 2 июня онлайн — в ZOOM, прошли слушания по оценке воздействия на окружающую среду проекта второй линии BRT в Алматы. Первый этап проекта скоростной автобусной полосы BRT закончился на улицах Тимирязева и Байтурсынова. Вторая очередь BRT протяженностью в 13 км пойдет вниз по улице Желтоксан до Толе би, оттуда выйдет на ВОАД, а от ВОАД – по Кульджинскому тракту в депо, где будет разворот назад.

Заместитель руководителя управления городской мобильности Ернур Абжахан сообщил, что на реализацию проекта предварительно потребуется 12 млрд тенге (в том числе, из республиканского бюджета) и 22 месяца работы. Если средства будут выделены вовремя, то строительство начнется в 2021 году.

Эколог и разработчик проекта по ОВОС Арман Байказаков рассказал, что из-за строительства остановочных комплексов придется вырубить 183 деревьев. Также сносить зеленые насаждения планируют в районе строительства депо, но там «деревья представлены неценных пород, в основном, стихийная поросль. Есть участок с хвойными деревьями по Кульджинке – там, по возможности, идет максимальное сохранение и пересадка». Так, по словам Байказакова, по улице Желтоксан ожидается вырубка около 20 деревьев. При этом в качестве компенсации обещают высаживать породы лучшего состава.

Диас Маратулы, городской активист из Urban Forum, предложил для избегания создания создающего пробки эффекта «горлышка бутылки», а также сноса деревьев, уменьшить ширину улиц путем уменьшения количества полос, как на улицах Тимирязева и Мустафина.

Галина Кисиль – генеральный проектировщик проекта по САП (скоростных автобусных перевозок), ТОО «Алатау-Саулет» – сообщила, что заправка газом должна снизить выбросы. Тем не менее, расчетов по выбросам транспорта, в том числе линии САП, нет, по словам эколога, «поскольку по нормам расчет ОВОС не делается на выбросы от передвижных источников». Оплата за выбросы от передвижных источников уже заложена в стоимость топлива.

По словам Ернура Абжахана, по нормативным требованиям не предусматривается установка лифтов и других подъемных механизмов для маломобильных слоев населения, только пандусные сходы. Невозможность установки эскалаторов он объяснил климатическими условиями, а также нормативными требованиями, по которым на надземных переходах эскалаторы «не регламентированы, то есть необязательны. Изменений в эти требования пока никаких не вносится, потому что мы пока только переходим на еврокоды, а в их рамках, возможно, будем переходить на более современные требования. Мы не можем обеспечить сохранность подъемных механизмов. Я вам так скажу: у нас в городе все-таки больше вандалов, чем инвалидов, которые используют подъемные механизмы. В настоящее время, у города не получается их установить. Вандалы разбирали их из-за цветного металла», – добавил Абжахан.