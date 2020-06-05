Два сотрудника ДЧС Атырауской области пострадали при пожаре на заправке в Атырау

Два сотрудника ДЧС Атырауской области пострадали при пожаре на газозаправочной станции в Атырау, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Утром 5 июня в городе Атырау по улице Атамбаева на территории ТОО «ПромГаз», во время слива газовоздушной смеси произошла утечка газа, а также взрыв с последующим возгоранием кабины автоцистерны марки «Форд». При взрыве было разрушено стоящее здание в 60-70 метрах», - рассказали подробности в ДЧС

На вызов выехали 25 сотрудников и 4 единицы техники ДЧС региона, пожар был ликвидирован в 09:58.

По данным департамента, ожоги получили 4 человека: топливозаправщик станции, водитель газовоза и два сотрудника ДЧС Атырауской области – командир отделения и пожарный ПЧ-4. Все они доставлены в больницу.

Как сообщалось, сообщение о пожаре на заправке поступило сегодня в 07:58, около 9:00 пожар был ликвидирован. На заправке также произошел взрыв, пострадали 4 человека, они были доставлены в больницу. На месте работает оперативно-следственная группа департамента полиции.