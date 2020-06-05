Fly Arystan с 20 июня прекращает полеты в Уральск

Лоукостер Fly Arystan прекращает полеты в Уральск с 20 июня, сообщает Sputnik Казахстан . Как пояснили в пресс-службе авиакомпании, городской аэропорт не готов принимать самолеты вечером и ночью.

«Решение было принято после отказа международного аэропорта Уральск обслуживать рейсы Fly Arystan согласно ранее подписанному договору. Первый казахстанский лоукостер вынужден отказаться от перелетов в город Уральск, так как не имеет возможности выполнять дальнемагистральные полеты в дневное время», - говорится в сообщении компании.

Перелеты по направлению Алматы – Уральск – Алматы будут осуществляться компанией Air Astana с 21 июня, поэтому пассажиров, которые купили билеты на период с 20 июня по 25 октября, перевезут рейсами этой авиакомпании.

Напомним, что рейсы по направлению Алматы – Уральск – Алматы запустили в мае 2019 года.