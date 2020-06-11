Жумагалиев не стал уточнять, какие изменения в законодательство для этого нужны
Министерство цифрового развития готово оказать техподдержку для создания петиций на портале eGov
Фото Sputnik / Тимур Батыршин

Тамара Вааль, Vласть

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности в случае необходимости готово проделать работу и оказать техническую поддержку, чтобы на портале eGov.kz появился раздел с петициями. Об этом в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заявил глава ведомства Аскар Жумагалиев.

«В случае необходимости, мы готовы осуществить работу, техническую поддержку по данному проекту, который вы упомянули», - сказал Жумагалиев, отвечая на вопрос журналистов, рассматривается ли возможность создания раздела для петиций от казахстанцев на портале электронного правительства.

При этом министр не стал уточнять, какие изменения в законодательство необходимы, чтобы на портале появился раздел с онлайн-петициями.

В целом, напомнил он, eGov – это единое окно, которое сегодня работает практически со всеми государственными органами.

«Это и в сфере здравоохранения, и в сфере образования, и в сфере индустрии и транспорта. Мы оказываем соответствующую техническую поддержку для реализации данных проектов», - отметил Жумагалиев.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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