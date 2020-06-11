Баглан Майлыбаев вышел на свободу по УДО

Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего заместителя главы администрации президента Баглана Майлыбаева, решение уже вступило в законную силу, сообщается на сайте столичного суда.

«Осужденный Б. Майлыбаев обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении от неотбытой части наказания. Суд, рассматривая ходатайство, принял во внимание отбытие осужденным установленной законом части наказания, положительную характеристику администрации учреждения, выполнение правил внутреннего распорядка, отсутствие взысканий, 9 поощрений, третью положительную степень поведения, возможность трудоустройства, облегченные условия содержания и отсутствие по делу иска. Оснований для отказа в удовлетворении ходатайства нет», - отмечается в сообщении.

Указывается, что суд № 2 района Байконыр столицы 14 мая удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Майлыбаева с установлением пробационного контроля сроком на неотбытый срок – 1 год 4 месяца 21 сутки. Также суд возложил на Майлыбаева обязанности являться в органы внутренних дел для отчета о своем поведении, не покидать и не менять место жительства, не посещать определенные органами внутренних дел места в свободное от работы время, не выезжать в другие местности и за пределы Республики Казахстан.

«Постановление суда не обжаловано и не опротестовано, вступило в законную силу», - уточнили в пресс-службе суда.

Напомним, что первый раз, в сентябре 2019 года, суд отказал ему в УДО.

Баглан Майлыбаев был осужден на 5 лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности в госорганах в июне 2017 года. Есильский районный суд столицы признал его виновным в разглашении государственных секретов и злоупотреблении должностными полномочиями.