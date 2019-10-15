Баглану Майлыбаеву отказали в УДО

Бывшему заместителю главы администрации президента Баглану Майлыбаеву, осужденному за разглашение госсекретов, отказано в условно-досрочном освобождении, сообщили во вторник в пресс-службе столичного городского суда.

«Постановлением судебной коллегии по уголовным делам суда города Нур-Султан от 4.09.2019 года в удовлетворении ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении отказано», - сообщили в пресс-службе суда.

Баглан Майлыбаев был осужден на 5 лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности в госорганах в июне 2017 года. Есильский районный суд столицы признал его виновным в разглашении государственных секретов и злоупотреблении должностными полномочиями.