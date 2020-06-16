Министр экологии Казахстана находится на самоизоляции

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев после контакта с заразившимся коронавирусом министром здравоохранения Елжаном Биртановым находится на самоизоляции, сообщили в пресс-службе Минэкологии.

«Магзум Маратович в прошлую пятницу прилетел вместе с министром здравоохранения, поэтому как контактное лицо находится на самоизоляции. Тест министр уже сдал, результат отрицательный, к концу недели еще будет сдавать. При этом он все рабочие совещания, переговоры проводит в онлайн-режиме», - проинформировали в пресс-службе.

12 июня министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов и премьер-министр страны Аскар Мамин были с рабочей поездкой в Жамбылской области, где запускали строительство завода по производству вакцин. 14 июня стало известно, что Биртанов заразился коронавирусом и был госпитализирован. После этого контактировавшие с ним глава кабмина, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, министр сельского хозяйства Сапархан Омаров и министр образования и науки Асхат Аймагамбетов ушли на самоизоляцию, их первые тесты на КВИ показали отрицательный результат.