Предприятия по переработке мусора поддержат в Казахстане

Депутаты мажилиса предлагают стимулировать отрасль переработки твердых бытовых отходов. Для этого они разработали законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергетической утилизации отходов», который в среду в ходе пленарного заседания мажилиса рассмотрели в первом чтении. Документом предлагается создать механизм сжигания отходов, а также обеспечить гарантированный закуп полученной из них электроэнергии в течение 15 лет.

«Проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергетической утилизации отходов» инициирован депутатами для создания правовой базы для переработки твердых бытовых отходов путем их сжигания с последующим получением электрической энергии. Сжигаться будет только та часть отходов, которая в дальнейшем не подлежит другой обработке», - пояснила депутат мажилиса Куралай Каракен.

Она напомнила, что ежегодно в Казахстане образуется около 5 млн тонн отходов, из которых перерабатывается только 15%. В мире действуют мусоросжигающие комплексы, которые являются эффективным механизмом для сокращения объемов захоронения отходов, поэтому в нашей стране этот вопрос можно решить «с помощью их термической обработки с последующей выработкой электроэнергии».

«Такой подход позволит не только сократить количество и площадь полигонов в стране, но и получить экологический и экономический эффект от сжигания отходов, в том числе максимально переориентировав систему обращения с отходами на безотходные», - считает депутат.

Однако низкая инвестиционная привлекательность данного сектора в Казахстане является основным сдерживающем фактором для участия предпринимателей в системе обращения с отходами.

«В этой связи законопроектом предлагается внесение поправок в Экологический кодекс и законы «Об электроэнергетике и поддержке использования возобновляемых источников энергии». Они направлены на создание механизма поддержки процесса сжигания отходов для получения электрической энергии. Предлагается гарантированный закуп электроэнергии, произведенной объектами по энергетической утилизации отходов, в течение 15 лет расчетным финансовым центром по поддержке возобновляемых источников энергии. Чтобы минимизировать негативное воздействие мусоросжигающих заводов на окружающую среду, предлагается установить требование к эксплуатации мусоросжигательных заводов, эквивалентных европейским стандартам в части ограничения выбросов в окружающую среду, в том числе мониторинга и контроля за ними», - перечислила поправки Каракен.

Кроме того, документом предусматривается компетенция уполномоченного органа по разработке подзаконных актов по установлению предельной аукционной цены на покупку электроэнергии, производимой мусоросжигающими заводами, по утверждению перечня энергопроизводящих организаций, использующих сжигание мусора, а также нормы по предварительному отбору уполномоченным органом претендентов на участие в аукционе.