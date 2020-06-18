США ввели санкции в отношении КНР за притеснение уйгуров

В частности, под санкции могут попасть те лица и организации КНР, которые несут ответственность за угнетение уйгуров. Закон предусматривает в отношении этих лиц и организаций заморозку активов и визовые ограничения.

Кроме того, конгресс США должен получить отчет национальной разведки о политике китайского правительства в районе СУАР и масштабах принудительного труда мусульманских меньшинств в Китае.

Ранее США уже ввели санкции против 28 китайских организаций в связи с преследованиями уйгуров и других представителей мусульманского меньшинства. Ограничения касались экспорта и реэкспорта и предусматривали возможность отказа в лицензировании поставок.

Также США продлили санкции против КНДР – Трамп подписал соответствующее распоряжение.

«Существование и угроза распространения расщепляющихся веществ, пригодных для использования в оружии, на Корейском полуострове, а также действия и политика властей Северной Кореи по-прежнему представляют собой исключительную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. По этой причине я продлеваю на год режим национального чрезвычайного положения в отношении Северной Кореи», - говорится в документе.

Санкции США в отношении КНДР действуют с 2008 года и предполагают в первую очередь экономические ограничения, такие как блокировка счетов и транзакций из страны. Санкции неоднократно продлевались.