Также оставлены в силе санкции против КНДР
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США ввели санкции в отношении КНР за притеснение уйгуров
ФОТО AP

Президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий санкции в отношении Китая из-за нарушений прав мусульман-уйгуров, пишет РБК.

В частности, под санкции могут попасть те лица и организации КНР, которые несут ответственность за угнетение уйгуров. Закон предусматривает в отношении этих лиц и организаций заморозку активов и визовые ограничения.

Кроме того, конгресс США должен получить отчет национальной разведки о политике китайского правительства в районе СУАР и масштабах принудительного труда мусульманских меньшинств в Китае.

Ранее США уже ввели санкции против 28 китайских организаций в связи с преследованиями уйгуров и других представителей мусульманского меньшинства. Ограничения касались экспорта и реэкспорта и предусматривали возможность отказа в лицензировании поставок.

Также США продлили санкции против КНДР – Трамп подписал соответствующее распоряжение.

«Существование и угроза распространения расщепляющихся веществ, пригодных для использования в оружии, на Корейском полуострове, а также действия и политика властей Северной Кореи по-прежнему представляют собой исключительную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. По этой причине я продлеваю на год режим национального чрезвычайного положения в отношении Северной Кореи», - говорится в документе.

Санкции США в отношении КНДР действуют с 2008 года и предполагают в первую очередь экономические ограничения, такие как блокировка счетов и транзакций из страны. Санкции неоднократно продлевались.

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