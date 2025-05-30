Казахстан готов нарастить экспорт в Италию на $1 млрд – Токаев

Казахстан способен нарастить экспорт в Италию по более чем 100 товарным позициям на $1 млрд. Страна готова увеличить поставки пшеницы, муки и нефти, заявил президент Касым-Жомарт Токаев во время первого саммита «Центральная Азия - Италия». Он также предложил открыть в Алматы итальянский торговый дом и запустить диалоговую платформу «Бизнесмены + Италия».

«Особый акцент [следует] сделать на запуске совместных проектов, расширении линейки товаров, прежде всего, за счет несырьевой продукции с высокой добавленной стоимостью. Казахстан способен нарастить экспорт в Италию по более чем 100 товарным позициям на сумму порядка $1 млрд», – сказал Токаев.

По его словам, страны Центральной Азии обладают потенциалом, чтобы увеличить поставки в Европу агропромышленный продукции, в том числе, органической. А также рассчитывают на экспорт мясной продукции, аквакультур, сухого молока и других продовольственных товаров.

«Казахстан готов нарастить экспорт пшеницы и муки на итальянский рынок. <...> Наша страна входит в тройку крупнейших экспортеров нефти в Евросоюз. В прошлом году поставки казахстанской нефти на итальянский рынок превысили 30 млн тонн — это на 27% больше, чем годом ранее. При необходимости мы готовы нарастить текущие объемы», — также добавил президент Казахстана.

Токаев подчеркнул, что Казахстан заинтересован в сотрудничестве в различных сферах. Серьезный импульс расширению торговли между странами, как он считает, может придать открытие торговых домов и логистических центров. В связи с этим он предложил создать итальянский торговый дом в Алматы, а для расширения сотрудничества деловых кругов запустить диалоговую платформу «Бизнесмены + Италия» и провести первую встречу в Казахстане.