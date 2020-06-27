Корпорация заявила, что продажи в онлайне выросли
  • 424
Microsoft закроет все розничные магазины
Фото Ирины Гумыркиной

Корпорация Microsoft в рамках нового подхода к розничной торговле закроет все оффлайн-магазины, пишет РБК.

Как отметил вице-президент Microsoft Дэвид Портер, продажи корпорации «выросли в онлайне», а «талантливая команда была успешной при обслуживании клиентов вне физических магазинов». Поэтому Microsoft собирается вкладывать средства в свои цифровые витрины на Microsoft.com и магазины в Xbox и Windows и переосмыслит помещения, где обслуживают клиентов, включая центры Microsoft Experience в Лондоне, Нью-Йорке, Сиднее и Редмонде. Но при этом компания будет оказывать услуги в отделах розничной торговли корпоративных центров Microsoft.

Microsoft остановила работу оффлайн-магазинов в конце марта из-за пандемии коронавируса.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Столичные поликлиники с 23 июня временно приостанавливают прием пациентов
Новости
Столичные детские сады закроют с 23 июня
Новости
Жители столицы полностью скупили в аптеках противовирусные препараты и антибиотики
Новости
Казахстан вновь обновил рекорд по числу выявленных заболевших COVID-19 за сутки
Новости
Алексей Цой стал новым министром здравоохранения Казахстана
Новости
Еще более тысячи зараженных коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане