Microsoft закроет все розничные магазины

Как отметил вице-президент Microsoft Дэвид Портер, продажи корпорации «выросли в онлайне», а «талантливая команда была успешной при обслуживании клиентов вне физических магазинов». Поэтому Microsoft собирается вкладывать средства в свои цифровые витрины на Microsoft.com и магазины в Xbox и Windows и переосмыслит помещения, где обслуживают клиентов, включая центры Microsoft Experience в Лондоне, Нью-Йорке, Сиднее и Редмонде. Но при этом компания будет оказывать услуги в отделах розничной торговли корпоративных центров Microsoft.

Microsoft остановила работу оффлайн-магазинов в конце марта из-за пандемии коронавируса.