В Казахстане декриминализировали клевету

Как сообщалось ранее, КоАП будет дополнен статьей 73-3 (клевета): «клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию». Наказание по пункту 1 этой статьи будет следующим: для физических лиц – штраф в размере 160 МРП или арест на 15 суток, для должностнох лиц – штраф в размере 550 МРП либо арест на 20 суток. Пункт 2 статьи предусматривает, что то же деяние, совершенное публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, влечет штраф: на физическое лицо – в размере 180 МРП или арест на 20 суток, на должностное лицо – штраф в размере 650 МРП либо арест на срок 25 суток. Деяния, предусмотренные частями первой или второй статьи, соединенные с обвинением лица в совершении коррупционного, тяжкого или особо тяжкого преступления, влечет штраф на физическое лицо в размере 200 МРП или арест на срок 25 суток, на должностное лицо – штраф в размере 700 МРП либо арест на 30 суток.

Отметим, что в действующей редакции наказание по первому пункту статьи 130 – штраф в размере до 1 тыс. МРП либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до одного года, либо лишение свободы на тот же срок. По пункту 2 – штраф до 2 тыс. МРП либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок. По пункту 3 – штраф в размере до 3 тыс. МРП либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Вместе с тем предлагалось внести изменение и дополнения в Уголовный кодекс по статье 174: слово «возбуждение» заменить на слово «разжигание». А наказание по этой статье – штраф в размере от 2 до 7 тыс. МРП либо ограничение свободы на срок от 2 до 7 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Сейчас наказание по этой статье предусмотрено ограничение свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишение свободы на тот же срок. По части 2 (те же действия, совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или неоднократно или соединенные с насилием либо угрозой его применения) – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. А «деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой либо повлекшие тяжкие последствия» (ч.3 ст.174), наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.

Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз», изучив законопроект «О внесении дополнений в Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан по вопросам ответственности за клевету», обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с открытым письмом. По мнению фонда, «предлагаемый генеральной прокуратурой РК законопроект, по сути, предлагает вместо декриминализации еще более суровые меры, реально ущемляющие конституционные гарантии свободы слова».

Также подписанный президентом закон направлен на совершенствование законодательства, регулирующего сферу исполнительного производства, развития деятельности частных судебных исполнителей, возлагая на них исполнение актов международного финансового центра «Астана» на территории Казахстана.