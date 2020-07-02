В Казахстане дополнительно развернули 6500 коек для больных коронавирусом и пневмонией

За последние трое суток в Казахстане дополнительно развернуты 6500 коек под провизорные и инфекционные стационары для больных коронавирусной инфекцией и пневмонией. Об этом в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.

«Ранее предусмотренная структура стационарной помощи пациентам с COVID изменена. Карантинные стационары с 13 тыс. коек для контактных лиц перепрофилируются в провизорные и инфекционные», - заявил Цой.

Он также сообщил, что за последние трое суток по стране дополнительно развернуто 1,5 тыс. коек для пациентов с подтвержденным COVID и 5 тыс. провизорных коек для пациентов с подозрением на коронавирус.

«На сегодня в 333 организациях задействовано 20 тыс. инфекционных и провизорных коек. Приоритетно госпитализируются пациенты с пневмониями», - объяснил министр.

По информации главы Минздрава, для вновь развернутых стационаров и имеющихся в наличии 3,3 тыс. аппаратов ИВЛ дополнительно будет закуплено 978 аппаратов, ведется процедура закупа еще 1 тыс. единиц. Кроме того, планируется закупить 4 тыс. кислородных концентраторов для бесперебойного обеспечения оксигенотерапией в развернутых стационарах.

«Для полного обеспечения пациентов с коронавирусной инфекцией в стационарах лекарств закуплены 59 наименований лекарств на 138,8 млн тенге. На 2 июля медорганизации регионов обеспечены противовирусными препаратами для 27 тыс. пациентов. Вместе с тем на сегодняшний день идут процедуры дополнительного закупа с закупом поставки до 15 июля еще на 28 тыс. пациентов», - добавил Цой, отметив, что с учетом дополнительного закупа обеспеченность возрастет до 58 864 пациентов.

Также в медорганизации «бесперебойно отгружаются 16 видов антибиотиков для лечения коронавирусной инфекции согласно клинического протокола диагностики и лечения».