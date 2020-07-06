1,4 тыс. новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане

По данным министерства здравоохранения на 5 июля, в Казахстане зарегистрировано 1 403 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. 589 вновь выявленных больных – с симптомами КВИ, еще 814 человек – бессимптомные носители.

Атырауская область по-прежнему лидирует – здесь за воскресенье зарегистрировано 325 новых случаев. На втором месте Мангистауская область – 124 новых случая, Алматы на третьем месте – 113 новых случаев. В Западно-Казахстанской области выявлено еще 103 заболевших, в Восточно-Казахстанской области – 96, в столице – 95, в Шымкенте – 84, в Карагандинской области – 81, в Алматинской области – 71, в Туркестанской области – 61, в Жамбылской области – 59, в Павлодарской области – 53, в Кызылординской области – 40, в Актюбинской области – 32, в Акмолинской области – 32, в Северо-Казахстанской и Костанайской областях – по 17 новых случаев.

Всего в Казахстане зарегистрировано 48 574 случая заражения, выздоровели в стране 15 860 человек.

Накануне министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что статистику по летальным случаям ведомство будет публиковать по понедельникам. При этом он сообщал, что на вечер воскресенья в стране зарегистрировано 232 летальных случая от COVID-19.