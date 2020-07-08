Токаев выразил соболезнования близким умерших
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В Казахстане 13 июля объявлен днем траура по жертвам эпидемии
Фото Жанары Каримовой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 13 июля днем траура по жертвам эпидемии коронавируса.

"Эпидемия унесла жизни выдающихся людей. Я выражаю соболезнования всем тем, кто потерял близких. Поэтому, 13 июля объявляю днем национального траура", - заявил Токаев в обращении к нации, которое транслируется в среду вечером.

"К сожалению, болезнь продолжает уносить жизни казахстанцев. За официальными сводками лежат трагедии сотен семей. Кто-то потерял отца, мать, брата, сестру, сына и дочь. Я выражаю свои соболезнования родным и близким умерших. Это общая трагедия для нас всех", - сказал президент.

По официальным данным Минздрава, от коронавируса к 6 июля умерли 264 человека. Ведомство сообщало, что еще 101 пациент с коронавирусом умер от других болезней. В июне 628 человек в Казахстане скончались от пневмонии.

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