В Казахстане 13 июля объявлен днем траура по жертвам эпидемии

"Эпидемия унесла жизни выдающихся людей. Я выражаю соболезнования всем тем, кто потерял близких. Поэтому, 13 июля объявляю днем национального траура", - заявил Токаев в обращении к нации, которое транслируется в среду вечером.

"К сожалению, болезнь продолжает уносить жизни казахстанцев. За официальными сводками лежат трагедии сотен семей. Кто-то потерял отца, мать, брата, сестру, сына и дочь. Я выражаю свои соболезнования родным и близким умерших. Это общая трагедия для нас всех", - сказал президент.

По официальным данным Минздрава, от коронавируса к 6 июля умерли 264 человека. Ведомство сообщало, что еще 101 пациент с коронавирусом умер от других болезней. В июне 628 человек в Казахстане скончались от пневмонии.