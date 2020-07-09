Тугжанов поручил ввести в Атырауской области дополнительные ограничительные меры

Заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов на заседании оперативного штаба по вопросам COVID-19 поручил акиму Атырауской области принять меры по улучшению эпидситуации в регионе, сообщается на сайте главы правительства.

На заседании были рассмотрены такие вопросы, как принятие необходимой нормативно-правовой базы для оперативной поставки лекарственных средств в регионы; приобретение дополнительных 1600 аппаратов ИВЛ, 800 санитарных автомашин службы скорой медицинской помощи, а также наиболее востребованных лекарственных препаратов, поставка которых ожидается к концу текущей недели; продолжение выплаты надбавок медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом.

Также оперативным штабом в индивидуальном порядке была рассмотрена санитарно-эпидемиологическая ситуация в Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях и в столице. По каждому из регионов Минздрав обозначил проблемные вопросы и озвучил конкретные меры по улучшению текущей ситуации.

«Оперативным штабом особо была отмечена неудовлетворительная санитарно-эпидемиологическая ситуация в Атырауской области в связи с высоким ростом заболеваемости COVID-19. В этой связи Е. Тугжановым было поручено акимату Атырауской области принять исчерпывающие меры по улучшению ситуации, в т.ч. дополнительные ограничительные меры», - указывается в сообщении.

Также он поручил акиматам регионов обеспечить неукоснительный контроль за соблюдением карантинных мер, в кратчайшие сроки организовать дополнительные инфекционные стационары, закупить необходимое оборудование (ИВЛ, КТ и др.), лекарственные средства, а также увеличить мощности ПЦР-лабораторий. Тугжанов пообещал, что ситуация в каждом регионе будет «на особом контроле оперативного штаба», также будет продолжена работа «на ежедневной основе с заслушиванием и принятием конкретных оперативных мер как на республиканском, так и на региональном масштабе».

По состоянию на 8 июля, в Атырауской области зарегистрировано 6 814 случаев заражения коронавирусом, из них за минувшие сутки - 658.