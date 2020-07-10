1,7 тыс. новых случаев коронавируса зарегистрировано за сутки в Казахстане

1 726 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Казахстане на 9 июля. Как сообщает министерство здравоохранения, выявлено 790 человек с симптомами КВИ и 936 бессимптомных носителей вируса.

Лидером прироста новых случаев остается Атырауская область – за сутки здесь выявлено 336 случаев. А в Алматы зарегистрировано 217 новых случаев. В столице коронавирус диагностирован еще у 180 человек. В Костанайской и Восточно-Казахстанской областях зарегистрировано по 121 новому случаю заражения, в Карагандинской области – 120 новых случаев, в Алматинской области – 108, в Западно-Казахстанской области – 99, в Кызылординской области – 63, по 52 новых случая – в Мангистауской и Павлодарской областях, в Северо-Казахстанской области – 50, по 49 – в Шымкенте и Актюбинской области, в Жамбылской области – 48, в Акмолинской области – 34, в Туркестанской области – 27.

С 13 марта в стране подтверждено 54 747 случаев COVID-19, выздоровели 31 815 человек. По данным Минздрава на 6 июля, скончались 264 пациента. Напомним, что ведомство публикует данные о смертности раз в неделю по понедельникам.

13 июля в стране объявлен общенациональный траур по жертвам пандемии.