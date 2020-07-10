Общественный транспорт ходить не будет, будут закрыты рынки и кафе
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Жителям Костанайской области запретили на выходных покидать свои дома
фото Данияра Мусирова

Заместитель главного государственного санитарного врача Костанайской области выпустил постановление об установлении в регионе режима локдауна с 00:00 часов 11 июля до 00:00 часов 13 июля.

В этой связи жителям запрещается выходить из дома. Исключения составляют выход на работу, в ближайшие магазин или аптеку, поездки на дачу или для ухода за больными и престарелыми лицами. Разрешено выходить из дома, чтобы вынести мусор и выгуливать животных.

Также в этот период останавливается работа общественного транспорта, за исключением дачных маршрутов, приостанавливается деятельность объектов общественного питания, всех торговых объектов и рынков, за исключением тех, которые реализуют продукты питания, также будут закрыты парки, скверы, набережные, точки питания и торговли в этих местах, пляжи и базы отдыха.

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