С просьбой о помощи обратилось руководство Центра фтизиопульмонологии
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Алматинцев просят помочь питьевой водой инфекционному госпиталю на «Халык Арене»
Иллюстративное фото пресс-службы акимата Алматы

В госпитале для пациентов с коронавирсной инфекцией, который развернули в Алматы на «Халык Арене», нет достаточного количества питьевой воды – медики обратились за помощью к общественному фонду «Добровольное Общество Милосердия». Письмо-обращение опубликовала на своей странице в Facebook директор фонда Аружан Саин.

«Нужна питьевая вода для пацинтов с COVID-19 в новом госпитале в Алматы. Нужна СРОЧНАЯ помощь в виде питьевой воды 5 000 литров, для пациентов! До момента, пока вопрос будет решен акиматом», - написала Саин.

В документе, который глава фонда опубликовала, руководство Центра фтизиопульмонологии, на базе которого развернут госпиталь для больных коронавирусом, просит «оказать благотворительную помощь в виде питьевой воды». В письме пояснили, «ледовая арена не является лечебным центром, для пациентов нет необходимого количества питьевой воды». Всего в «Халык Арене» развернуто 1000 инфекционных коек.

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