Лидируют по-прежнему Атырауская область и Алматы
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Более 1,6 тыс. новых случаев заражения COVID-19 подтверждено в Казахстане за сутки
ФОТО БАУЫРЖАНА ЖУАСБАЕВА, ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЗАХСТАНА

По данным министерства здравоохранения на 12 июля, в Казахстане зарегистрировано еще 1 646 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. У 689 человек симптомы болезни проявились, у 957 – бессимптомная форма.

По-прежнему лидируют по числу новых случаев Атырауская область и Алматы – 266 и 231 соответственно. В Карагандинской области подтверждено еще 176 случаев, в столице – 123, в Мангистауской области – 107, в Восточно-Казахстанской области – 100, в Западно-Казахстанской области – 99, в Шымкенте – 81, в Павлодарской области – 77, в Жамбылской области – 71, в Северо-Казахстанской области – 70, в Актюбинской области – 63, в Кызылординской области – 54, в Костанайской области – 49, в Акмолинской области – 35, в Алматинской области – 34, в Туркестанской области – 10.

Всего в стране за четыре месяца подтверждено 59 899 случаев заражения, скончались от коронавируса 375 человек, из них только за последнюю неделю – 111. Кроме того, еще 101 зараженный, по данным на начало июля, умер от других болезней. Выздоровели от коронавируса 34 190 человек.

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