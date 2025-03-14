Однако оно должно быть долгосрочным
Россия поддерживает идею о перемирии с Украиной, заявил Путин
фото ТАСС

Президент России Владимир Путин накануне на пресс-конференции заявил, что поддерживает идею о перемирии с Украиной, но не 30-дневного, а долгосрочного, сообщает ТАСС. Он также не исключает, что будет обсуждать это с президентом США Дональдом Трампом.

«Исходя из того, как будет cкладыватьcя cитуация на земле, будем дoгoвариватьcя o cледующих шагах в деле прекращения кoнфликта и выхoда на приемлемые для вcех дoгoвoреннocти», - заявил Путин.

Он допустил, что обсудит идею перемирия на Украине с Трампом по телефону. Он считает само по себе предложение о перемирии правильным, но есть вопросы, которые необходимо обсудить.

Напомним, что по итогам переговоров США и Украине в Саудовской Аравии 11 марта было принято общее заявление, согласно которому Киев готов принять предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня, а США в свою очередь немедленно возобновят оказание помощи Украине и отменят паузу в предоставлении разведданных.

У Путина на это возникло много сомнений, в частности, он считает, что Украина может использовать эти 30 дней для получения оружия или принудительной мобилизации.

Также он не понимает, как будут решаться вопросы контроля, верификaции, как будет организован этот контроль и кто будет cледить за режимом прекращения огня, учитывая, что линия соприкосновения – 2 тыс. км, и кто будет нести ответственность за нарушение договоренностей. Он считает, что «это все вопросы, требующие кропотливого исследования с oбеих сторон».

Путин заявил, что Россия в целом согласна с предложениями прекратить боевые действия, но они должны привести к долгосрочному миру и устранить первопричины украинского кризиса.

«Но сама по себе идея закончить этот конфликт мирными средствами нами поддерживается», - заключил он.

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков также заявлял, что Россия больше заинтересована в долгосрочном урегулировании конфликта с Украиной, а «предложение о временном перемирии – не что иное как временная передышка для украинские военных». Он также добавил, что «шаги, которые имитируют мирные действия, никому не нужны». Он анонсировал, что Владимир Путин может высказать «более конкретные и содержательные оценки» по поводу предложения ввести временный режим прекращения огня в Украине, однако Путин просто озвучил ту же позицию.

Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что Россия фактически готовит отказ от перемирия в зоне боевых действий в Украине. И назвал заявления Путина очередной манипуляцией: «Мы все услышали от России крайне предсказуемые и манипулятивные слова Путина в ответ на идею прекращения огня на линии фронта — в этот момент он, по сути, готовится отклонить ее. Конечно, Путин боится прямо сказать президенту Трампу, что он хочет продолжать эту войну и продолжать убивать украинцев. Вот почему в Москве окружают идею прекращения огня такими предварительными условиями, что она либо проваливается, либо затягивается как можно дольше», - заявил Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что американская сторона готова организовать мониторинг и верификацию, а во время прекращения огня подготовить ответы на все вопросы о долгосрочной безопасности и реальном, прочном мире.

«Мы не ставим условий, которые усложняют процесс — это делает Россия. Как мы всегда говорили, единственная, кто тянет время, единственная, кто неконструктивен, — это Россия. Им нужна эта война. Сейчас самое время усилить давление на него. Необходимо применить санкции — те, которые сработают. Мы продолжим работать с нашими американскими и европейскими партнерами и со всеми в мире, кто хочет мира, — чтобы заставить Россию прекратить эту войну», - заключил Зеленский.

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