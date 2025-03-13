Усложнить сдачу экзамена на получение водительских прав просит сенатор

Бывший первый заместитель министра внутренних дел, сенатор Марат Кожаев считает, что в Казахстане нужно усложнить процесс сдачи экзаменов на получение водительских удостоверений и установить испытательный срок для молодых водителей.

С таким предложением он обратился к премьер-министру Олжас Бектенову в четверг в ходе пленарного заседания палаты. Кроме того, депутат считает необходимым создать цифровой реестр водителей такси, через который можно будет исключать тех, кто систематически нарушает правила дорожного движения.

По данным, озвученный Кожаевым, в 2024 году в Казахстане зарегистрировано 31 597 ДТП, с ростом травмированных на 9%, а погибших на 1,4%. Это обусловлено низким уровнем подготовки водителей, так как 96% всех ДТП произошли «в результате нарушения правил дорожного движения». При этом, в стране функционируют 374 автошколы, однако «их деятельность фактически остается вне поля надлежащего государственного контроля».

«В результате, в ряде случаев, учебный процесс носит формальный характер, а выпускники автошкол не получают необходимой подготовки. Обеспокоенность также вызывают факты систематического нарушения процедуры выдачи водительского удостоверения. Более того, в большинстве ЦОНов отсутствует или находится в неисправном состоянии необходимая техника для сдачи экзаменов, в том числе мототранспорт, автобусы, грузовики, а кое-где даже нет автодромов», - заявил депутат.

Он также остановился на вопросах «уставшей дорожной инфраструктуры», отсутствии современных стандартов безопасности, неразвитой пешеходной инфраструктурой и отсутствия должного контроля за графиком работы и состоянием водителей автобусов, такси и техническим состоянием их транспортных средств.

«Предлагается ввести государственный контроль за учебными организациями по подготовке водителей. Обновить учебные программы автошкол, сделав акцент на безопасность и культуру поведения на дороге. Пересмотреть порядок сдачи экзаменов и получения водительского удостоверения, включая введение испытательного срока для новых водителей», - в этой связи предложил Бектенову Кожаев.

Также он попросил обеспечить строительство разноуровневых пешеходных переходов, освещение тротуаров населенных пунктов, через которые проходят республиканские дороги. Кроме того, депутат считает необходимым ввести обязательные предрейсовые медосмотры в таксопарках, включая тестирование на алкоголь и наркотики. Ввести требования к оборудованию автомобилей такси такими системами, как GPS-контроль скорости, тахометры для мониторинга режима труда и отдыха водителей и создать цифровой реестр водителей такси с возможностью исключения нарушителей за систематические нарушения правил дорожного движения.

Позже в кулуарах, отвечая на вопросы журналистов, бывший первый заместитель главы МВД заявил, что допуск к управлению автомобилем не должен быть таким легким, как в Казахстане. Во всем мире данный процесс гораздо сложнее, так как «люди осваивают специальные навыки, осознают ответственность, связанную с управлением источником повышенной опасности, они ценят свои водительские удостоверения и не относятся к ним формально».