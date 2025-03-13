Казахстанская сторона еще не предоставила ответ
Генпрокуратура Украины в январе направила запрос Казахстану о международной правовой помощи по делу об убийстве Айдоса Садыкова
НА МЕСТЕ ПОКУШЕНИЯ НА АЙДОСА САДЫКОВА. ФОТО НАЦПОЛИЦИИ УКРАИНЫ

16 января 2025 года Генпрокуратура Украины направила Казахстану запрос о международной правой помощи по делу об убийстве журналиста Айдоса Садыкова, на который до сих пор не получила ответ. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в ответ на запрос «Власти».

«С этой целью [установление местонахождения и задержания подозреваемых – В.], 16.01.2025 офисом Генерального прокурора компетентному органу Республики Казахстан направлен запрос следственного управления Главного управления Национальной полиции в городе Киеве о международной правовой помощи в уголовном производстве. На время рассмотрения Вашего обращения, ответ от компетентного органа Республики Казахстан не поступала», – говорится в ответе прокуратуры Киева.

В прокуратуре Киева добавили, что постановлениями следственного судьи в отношении Мейрама Каратаева и Алтая Жаканбаева избраны меры в виде содержания под стражей.

По данным следствия, к преступлению причастны двое граждан Казахстана. Генпрокуратура Украины объявила их в международный розыск. По версии следствия, Жаканбаев и Каратаев прибыли в Украину 2 июня, после чего организовали слежку за Садыковым. Они уехали из страны в день совершения покушения на журналиста. Один из подозреваемых – Жаканбаев – был задержан в Казахстане, он сам обратился в полицию.

Стоит отметить, что в июле прошлого года Генпрокуратура Казахстана сообщала, что отправила коллегам в Украине «международное следственное поручение о предоставлении материалов уголовного дела о причастности Жаканбаева и Каратаева к совершенному преступлению». До сих пор остается неизвестным, получили ли казахстанские силовики материалы дела и какие совместные работы проводятся с украинской стороной.

В феврале этого года в ответ на запрос «Власти» Генпрокуратура снова отказалась предоставлять ответы на вопросы по этому делу.

«По указанному в письме факту в производстве Генеральной прокуратурой Республики Казахстан находится уголовное дело. Иная информация в соответствии с требованиями ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан не подлежит разглашению», – говорится в ответе ведомства.

Напомним, 18 июня на оппозиционного журналиста и автора канала «Бәсе» Айдоса Садыкова было совершено покушение в Шевченковском районе Киева. Он получил ранение в голову и 13 дней находился в реанимации, где скончался ночью 2 июля.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, комментируя покушение на Садыкова, заявил о готовности правоохранительных органов страны помочь в расследовании. Спикер сената Маулен Ашимбаев позднее сказал, что Казахстан не выдаст Украине подозреваемого в покушении.

Айдос Садыков и Наталья Садыкова – авторы оппозиционного канала «Бәсе». Они переехали в Украину в 2014 году после возбуждения уголовного дела в отношении Натальи Садыковой. Айдос Садыков, по его словам, также подвергался уголовному преследованию по политическим мотивам. Осенью 2023 года казахстанские власти объявили Садыковых в розыск, выдвинув обвинения в разжигании социальной розни.

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